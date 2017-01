Shiocton Chiefs wrestling results

Thursday, January 26

Shiocton 69, Laconia 6

Results: 126: Rolando Banda (ABP) over (SHIO) (For.); 132: Sawyer Theobald (SHIO) over (ABP) (For.); 138: Sam VanStraten (SHIO) over (ABP) (For.); 145: Levi Snortum (SHIO) over (ABP) (For.); 152: Raymond Herb (SHIO) over Colton Stanislawski (ABP) (Dec 10-6); 160: Trevor Young (SHIO) over (ABP) (For.); 170: Billy Reif (SHIO) over (ABP) (For.); 182: Blake Johnson (SHIO) over Jacob Akley (ABP) (Fall 1:41); 195: Tyler Hess (SHIO) over Eduardo Banda (ABP) (Fall 1:05); 220: Ben Gunderson (SHIO) over (ABP) (For.); 285: Owen Suprise (SHIO) over Dave Drevino (ABP) (Fall 0:53); 106: Double Forfeit 113: Ethan Flannery (SHIO) over (ABP) (For.); 120: Levi Spencer (SHIO) over Aidan Whitman (ABP) (Fall 4:46).

SHIOCTON @ CWC MULTI-MEET

Saturday, January 21

Weyauwega-Fremont High School

Shiocton 45, W-F 34

Results: 106: Carter Greening (WEFR) over (SHIO) (For.); 113: Jaden Gruetzmacher (WEFR) over (SHIO) (For.); 120: Cian Fischer (WEFR) over (SHIO) (For.); 126: Easton Groskreutz (WEFR) over River Hobbs (SHIO) (MD 17-4); 132: Sawyer Theobald (SHIO) over Justin Kempf (WEFR) (Fall 3:50); 138: Sam VanStraten (SHIO) over Adam Batten (WEFR) (Fall 1:24); 145: Raymond Herb (SHIO) over Exander Fletcher (WEFR) (Fall 0:59); 152: Levi Snortum (SHIO) over Brayden Marker (WEFR) (Fall 1:52); 160: Tyler Wetzel (WEFR) over Brady Volkman (SHIO) (Fall 0:53); 170: Trevor Young (SHIO) over Kyle Loehrke (WEFR) (Dec 12-11); 182: Billy Reif (SHIO) over Patrick Kepler (WEFR) (Fall 5:35); 195: Blake Johnson (SHIO) over (WEFR) (For.); 220: Tyler Hess (SHIO) over Austin Bartel (WEFR) (Fall 2:26); 285: Dylen Kicherer (WEFR) over Ben Gunderson (SHIO) (Fall 1:59).