Seymour Thunder junior Jorey Wussow chips up to the 9th green during the Bay Conferene meet at Crystal Springs Golf Course on Tuesday, April 18. – Photo courtesy of Debbie Fabel, Xavier H.S.

Bay Conference Meet @ Lake Breeze GC, Par 36

April 20, 2017

Team Scores: New London 162, West De Pere 163, Xavier 167, Shawano 174, Menasha 182, Seymour 210, Green Bay East 235, Green Bay West 249

Seymour Scores: Justin VandenHeuvel 49, Henry VanEss 51, Jorey Wussow 53, Tyler Trbaudeau 57.

Bay Conference Meet @ Crystal Springs GC, Par 36

April 18, 2017

Team Scores: Xavier 162, New London 166, Shawano 172, West De Pere 173, Menasha 184, Seymour 194, Green Bay East 227, Green Bay West 285

Seymour Scores: Jorey Wussow 46, Derek Deschler 48, Henry VanEss 48, Justin VandenHeuvel 52.