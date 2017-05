Golf Results

Seymour Invitational @ Crystal Springs GC, Par 72

April 22, 2017

Team Scores: Bay Port 314, Winneconne 318, De Pere 329, New London 336, Marinette 338, Luxemburg-Casco 343, West De Pere 349, Ashwaubenon 356, Kaukauna 362, Menasha 366, Wrightstown 378, Seymour 380, Pulaski 386, Oconto Falls 393, Sturgeon Bay 407.

Top 10 Scores: Tyler Trupke, De Pere 75 (Medalist); Jed Barnczyk, Bay Port 76; Dakota Langlois, Marinette 76; Landon Elsner, New London 77; Bryce Peters, Winneconne 77; Matt Fletcher, New London 78; Logan Cieslewicz, Wrightstown 78; Austin Mikesch, Bay Port 79; Bryce Lindsley, De Pere 79; Brett O-Shaughnessy, Bay Port 79; Jacob Wotruba, Luxemberg-Casco 79; Kelin Charles, West De Pere 79; Brody Bouras, Winneconne 79.

Seymour Team Scores: Henry VanEss 92, Derek Deschler 93, Jorey Wussow 95, Justin VandenHeuval 100, Evan Schluenze 115.

Bay Conference Meet @ Crystal Springs GC, Par 36

April 18, 2017.

Team Scores: Xavier 162, New London 166, Shawano 172, West De Pere 173, Menasha 184, Seymour 194, Green Bay East 227, Green Bay West 285

Seymour Scores: Jorey Wussow 46, Derek Deschler 48, Henry VanEss 48, Justin VandenHeuvel 52.

Thunder junior golfer Evan Schluenze hits his approach to the No. 2 green. – Photo by Keith Skenandore