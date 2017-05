Seymour Track Results

Seymour Thunder senior sprinter Olivia DeBruin, right, placed ninth in the 100 meter dash preliminaries falling one spot short of participating in the finals at the 37th Annual Seymour Invitational on Thursday, May 4. DeBruin finished with a time of 13.31. Below, Seymour freshman Ty Witthuhn leaped 36-04 in the triple jump placing him 18th. – Photos by Keith Skenandore



37th Annual Seymour Invitational

Thursday, May 4

Girls Team Scores: Appleton North 121, De Pere 99, West De Pere 87, Kimberly 82, Pulaski 69, Algoma 47.5, Hortonville 41, Clintonville 32, Kiel 32, Sevastopol 26, Oshkosh North 20, Menasha 15, Bonduel 14, Seymour 12, Denmark 4, Shawano 0.5.

Seymour Girls Top 10 Finishers: 200M Dash: (8) Olivia DeBruin 27.41; 3200M Run: (10) Laura Spaude 13:04.70; 400M Relay: (7) Erin Schuh, Olivia DeBruin, Lauren Rottier, Jenna Krause 53.70; High Jump: (9) Lauren Rottier 4-10.00; Pole Vault: (7) Lauren Rottier 9-06.00; Shot Put: (8) Taylor Schmid 32-08.75; Discus: (3) Taylor Schmid 102-10.

Boys Team Scores: Kimberly 196.5, Appleton North 120, West De Pere 80.5, Oshkosh North 65.5, Seymour 52, Pulaski 40, Denmark 26, Hortonville 25, Menasha 23.5, Kiel 21, Algoma 18, De Pere 16, Shawano 16, Clintonvillle 1, Bonduel 1.

Seymour Boys Top 10 Finishers: 400M Dash: (6) Nik Yaeger 53.27; 800M Run: (4) Dylan Deschler 2:04.47; 110M Hurdles: (3) Dalton Lehrer 15.74; 300M Hurdles: (4) Dalton Lehrer 41.33; 400M Relay: (10) Tavon Lecker, Joey Coonen, Gavin Bunkelman, Caden Moede 46.89; 800M Relay: (7) Tavon Lecker, Joey Coonen, Cayden Waller, Caden Moede 1:35.15; 1600M Relay: (2) Dalton Lehrer, Dylan Deschler, Alec Weitermann, Nik Yaeger 3:32.62; 3200M Relay: (4) Nate Powless, Alec Weitermann, Nik Yaeger, Dylan Deschler 8:32.83; Pole Vault: (4) Miguel Hernandez 12-06.00; Triple Jump: (7) Cayden Waller 39-11.00; Shot Put: (5) Alex Girard 49-11.00, (9) Eric Herman 47-09.00; Discus: (5) Alex Girard 142-03, (7) William Rydzewski 139-07, Eric Herman (8) 139-07.