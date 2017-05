Shiocton Track Results

WIAA Division 4 Rosholt Sectional

Thursday, May 25

Boys Team Scores: COLEMAN 63, SPENCER 60, ROSHOLT 55, WILD ROSE 48, MARATHON 48, SURING 38, PACELLI 37, ST. MARY CATHOLIC 35, LOYAL 33, EDGAR 32, ASSUMPTION 31, PITTSVILLE 30, VALLEY CHRISTIAN 30, SHIOCTON 28, NEWMAN CATHOLIC 21, NORTHLAND LUTHERAN 18, THREE LAKES 14, LOURDES ACADEMY 14, ONEIDA NATION 12, TRI-COUNTY 12, MANAWA 11, FLORENCE/NIAGARA 9, CRIVITZ 7, COLUMBUS CATHOLIC 6, GILLETT 3, ALMOND-BANCROFT 2, AUBURNDALE 2, IOLA-SCANDINAVIA 2.

Boys State Qualifiers: 110H: 1, Josh Pillath, Coleman :14.78; 2, Clayton Shears Shio :15.25; 300H: 1, Josh Pillath C :39.84; 2, Clayton Shears SH :41.46.

Shiocton hurdler Clayton Shears, right, falls behind Coleman’s Josh Pillath to finish second in the 300M hurdles to qualify for the WIAA Division 4 State Track and Field championhips to be held June 2 and 3. – Photo courtesy of Ann Shears

WIAA Division 3 St. Mary Catholic Regional

Monday, May 22

ST. MARY CATHOLIC 166.50, SHIOCTON 107, LOURDES ACADEMY 92, MANAWA 90.50, VALLEY CHRISTIAN 55, WOLF RIVER LUTHERAN 43, ONEIDA NATION 41, GRESHAM COMMUNITY/BONDUEL 27, MARION 2, TIGERTON 1

Boys Top 4 Finishers: 100 Meters: (10) SHIO, James Ver Voort, 12.89; 200 Meters: (2) SHIO, Reis Stingle 23.48; 800 Meters: (8) SHIO, Ryan Maki 2:17.97, (5) SHIO, Brady Volkman, 2:32.00; 110 Meter Hurdles: (1) SHIO, Clayton Shears 15.75, (3) SHIO, Reis Stingle 17.38; 300 Meter Hurdles: (1) SHIO, Clayton Shears 41.28; 4×100 Meter Relay: (2) SHIO, Sam Bloch, James Ver Voort, Hunter Raeck, Reis Stingle 49.89; 4×200 Meter Relay: (6) SHIO, Sam Bloch, Chris Peterson, Hunter Raeck, Brady Volkman 1:45.85; 4×400 Meter Relay: (4) SHIO, Riley Bellin, Ryan Maki, Kaden Piechocki, Hunter Raeck, 4:33.66; 4×800 Meter Relay: (2) SHIO, Ryan Maki, Riley Bellin, Kaden Piechocki, Brady Volkman, 10:07.76; Shot Put: (5) SHIO, Sam Bloch 32-04.25; Discus Throw: (3) SHIO, Reis Stingle 105-1; High Jump: (1) SHIO, Clayton Shears 6-1.00, (3) SHIO, Kaden Piechocki, 5-9.00; Long Jump: (1) SHIO, Clayton Shears SHIO, 19-4.25; Triple Jump: (3) SHIO, Brady Volkman 37.04.75.

Girls Team Scores: LOURDES ACADEMY 153, TIGERTON 92, GRESHAM COMMUNITY/BONDUEL 73, MANAWA 64, MARION 56, SHIOCTON 41, ST. MARY CATHOLIC 40, VALLEY CHRISTIAN 30, WOLF RIVER LUTHERAN 15, ONEIDA NATION 7

Girls Top 4 Finishers: 100 Meters: (3) SHIO, Melanie Herb 14.55; 400 Meters: (1) SHIO, Hailey Schroth 1:06.15, (3) SHIO, Melanie Herb 1:09.69; High Jump: (4) SHIO, Morgan Brux, 4-1; 400 Meters: (4) SHIO, Hailey Schroth 2:49.07.