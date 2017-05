Track Results

T-BIRD INVITATIONAL

@ Iola-Scandanavia High School

Tuesday, April 25

Boys Team Scores: Shiocton 157, Newman Catholic 148.5, Amherst 112, Iola-Scandinavia 94, Little Wolf (Manawa) 85.5, Gresham-Bowler 26, Marion 8

Boys Top 10 Finishers: 100 Meters: (4) SHIO, Matt Peterson 12.30; (7) SHIO, James Ver Voort, 12.85; 200 Meters: (2) SHIO, Reis Stingle 23.92, (4) SHIO, Matt Peterson 25.48; 800 Meters: (2) SHIO, Ryan Maki 2:20.39, (5) SHIO, Brady Volkman, 2:31.79; 1600 Meters: (4) SHIO, Kaden Piechocki 5:31.39, (7) SHIO, Riley Bellin, 6:14.05; 3200 Meters: (5) SHIO, Ben Weso 13:31.35; 110 Meter Hurdles: (1) SHIO, Clayton Shears 15.86, (2) SHIO, Reis Stingle 17.34; 300 Meter Hurdles: (1) SHIO, Clayton Shears 42.63; 4×100 Meter Relay: (3) SHIO, 50.09; 4×200 Meter Relay: (2) SHIO, 1:47.42; 4×400 Meter Relay: (2) SHIO, 4:01.27; 4×800 Meter Relay: (3) SHIO, 10:11.39; Shot Put: (5) SHIO, Sam Bloch 32-04.25; Discus Throw: (5) SHIO, Reis Stingle 94-08; High Jump: (1) SHIO, Clayton Shears 6-00.00, (3) SHIO, Kaden Piechocki, 5-08.00; (5) SHIO, James Ver Voort, 5-04.00; Long Jump: (3) SHIO, James Ver Voort, 17-09.00, (6) SHIO, Matt Peterson 16-09.50; Triple Jump: (1) SHIO, Matt Peterson 35-07.75 (2) SHIO, Brady Volkman 34.11.50, (6) SHIO, James Ver Voort, 33-09.00.

Girls Team Scores: Iola-Scandinavia 142, Tigerton 91, Little Wolf (Manawa) 79, Newman Catholic 70, Marion 64, Amherst 49, Shiocton 41, Gresham-Bowler 17

Girls Top 10 Finishers: 100 Meters: (7) SHIO, Morgan Brux, 14.79; (10) SHIO, Melanie Herb, 15.06; 200 Meters: (5) SHIO, Melanie Herb 31.31; 400 Meters: (3) SHIO, Hailey Schroth 1:08.00 (5) SHIO, Melanie Herb 1:13.05; 100 Meter Hurdles: (4) SHIO, Haley Apple 21.82; 300 Meter Hurdles: (3) SHIO, Hailey Schroth 57.82; Shot Put: (8) SHIO, Melanie Herb, 24-09.00; Discus Throw: (9) SHIO, Morgan Brux, 58-08; High Jump: (4) SHIO, Morgan Brux, 4-.04; Long Jump: (5) SHIO, Morgan Brux, 13-09.75; Triple Jump: (5) SHIO, Hailey Schroth 27-05.00.



Melanie Herb gets a start out of the blocks during her running event at the T-Bird Invitational on Tuesday, April 25. She placed in all three of her running events. – Photo courtesy of Ann Shears