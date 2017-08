Burger Fest Bun Run results Top 20

1 566 Justin Skinkis 17:11.13 5:31

2 705 Riley Volkman 17:51.03 5:44

3 976 Noah Kokko-Ludemann 17:59.19 5:47

4 972 Todd Tilkens 18:14.13 5:52

5 961 Kyle Peotter 18:37.85 5:59

6 952 Dustin Rynberg 18:54.57 6:05

7 558 Dylan Deschler 19:14.06 6:11

8 828 Tim Maass 19:14.84 6:11

9 535 Alec Weitermann 19:14.94 6:11

10 582 Luke Vosters 19:22.78 6:14

11 939 James Baumgart 19:35.17 6:18

12 938 Lauren Peters 19:35.17 6:18

13 541 Dan Winkler 19:37.30 6:18

14 594 Jacqueline Hinz 19:49.28 6:22

15 940 Mark Herzog 19:55.07 6:24

16 917 Randy Heyrman 20:00.00 6:26

17 837 Gabe Murphy 20:04.95 6:27

18 581 Lauren Vosters 20:09.89 6:29

19 935 Tyler Vincent 20:23.55 6:33

20 565 Jason Skinkis 20:28.76 6:35



Justin Skinkis was the first runner to cross the finish line on Saturday, August 12, at the Bun Run during Burger Fest. Skinkis time was 17:11.13. Scooter clad Hamburger Charlie looks on with a smile.

– Photo courtesy of Rick Cohler