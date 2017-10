Thunder swimmers win two home duals

Seymour 90

Clintonville 78

200 Medley R: 1, Seymour (Emily Klawiter, Lauren Klawiter, Colleen Lemke, Lauren Rottier) 2:05.25; 2, Seymour (Lindsey Scheurer, Makeznie Samson, Danielle Milheiser, Raven VandenLangenberg) 2:13.05. 200 free: 1, Briann Foth C 2:13.23; 23; 2, Charis Herb S 2:18.75. 200 IM: 1, Allison Graper C 2:28.48; 2, Colleen Lemke S 2:28.54. 50 free: 1, Taylor Davies C :26.99; 2, Lauren Klawiter S :27.44. 100 fly: 1, Sami Smejkal C 1:05.25; 2, Colleen Lemke S 1:06.67. 100 free: 1, Taylor Davies C :58.13; 2, Raven VandenLangenberg S 1:03.13. 500 free: 1, Brianna Foth C 5:51.89; 2, Jordan Tellock C 6:07.48. 200 Free R: 1, Clintonville (Sami Smejkal, Allison Graper, Kaila Zahn, Taylor Davies) 1:49.58; 2, Seymour (Lauren Rottier, Lindsey Scheurer, Raven VandenLangenberg, Lauren Klawiter) 1:51.77. 100 back: 1, Sami Smejkal C 1:11.28; 2, Jordan Tellock C 1:11.67. 100 breast: 1, Lauren Klawiter S 1:12.15; 2, Allison Graper C 1:16.40. 400 Free R: 1, Clintonville (Taylor Davies, Briann Foth, Sami Smejkal, Alliston Graper) 4:03.58; 2, Seymour (Lauren Rottier, Hannah Schultz, Emily Klawiter, Colleen Lemke) 4:13.88.

Seymour 122

Kiel 61

200 Medley R: 1, Seymour (Klawiter, Klawiter, Lemke, Rottier) 2:05.89; 2, Kiel (Keuler, Blaha, Tanouye Radloff) 2:11.93. 200 free: 1, Hannah Schultz S 2:19.35; 2, Charis Herb S 2:21.44. 200 IM: 1, Mary Tanouye K 2:28.32; 2, Colleen Lemke S 2:28.48. 50 free: 1, Lauren Rottier S :27.69; 2, Maggie Keuler K :27.97. Diving: 1, Lauren Klawiter S 164.45; 2, Erin Schuh S 164.10. 100 fly: 1, Mary Tanouye K 1:06.72; 2, Colleen Lemke S 1:07.23. 100 free: 1, Hannah Schultz S 1:03.28; 2, Peyton Radloff K 1:04.45. 500 free: 1, Charis Herb S 6:09.71; 2, Morgan Blaha K 6:15.49. 200 Free R: 1, Seymour (Samson, Schultz, Klawiter, Rottier) 1:54.09; 2, Seymour (Buchholtz, Thibodeau, Krueger, Scheurer) 2:00.81. 100 Back: 1, Emily Klawiter S 1:14.53; 2, Maggie Keuler K 1:14.64. 100 Breast: 1, Lauren Klawiter S 1:13.20; 2, Makenzie Samson S 1:21.77. 400 Free R: 1, Kiel (Radloff, Keuler, Blaha, Tanouye) 4:14.48; 2, Seymour (Schultz, Milheiser, Lemke, Klawiter) 4:16.40.



Thunder swimmer Kenzie Samson swims the 100 meter butterfly against Kiel on Tuesday, September 26. – Submitted photo